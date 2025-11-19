165 عملية تفتيش في يوم واحد.. حملات رقابية على الأسواق بالإسماعيلية

نفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة حملة ميدانية موسعة استهدفت الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المراكز والأحياء، مع التركيز على المنشآت ذات الخطورة العالية لضمان الالتزام الكامل باشتراطات سلامة الغذاء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمواصلة تكثيف حملات الرقابة على الأغذية ومتابعة الإجراءات الخاصة بسلامة المنتجات المتداولة داخل الأسواق والمنشآت الغذائية.

ومرت الحملات على 165 منشأة غذائية متنوعة شملت مطاعم، محال تجارية، مخابز، ومنافذ بيع مختلفة، إضافة إلى فحص عدد من شكاوى المواطنين المتعلقة بسلامة الأغذية. كما تضمنت الحملات تنفيذ زيارات تفتيشية على مطابخ ومطاعم مستشفيات جامعة قناة السويس والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية؛ للتأكد من سلامة الوجبات المقدمة للمرضى والعاملين، إلى جانب متابعة المخابز ومنافذ بيع الخبز للتحقق من جودة وسلامة الخبز باعتباره سلعة أساسية يومية للمواطنين.

وأسفرت الحملات الرقابية عن تحرير محاضر إعدام لـ79 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد ضبط منتجات ظهرت عليها علامات الفساد أو تجاوزت تاريخ الصلاحية داخل عدد من المنشآت على مستوى المحافظة.

وأكدت الدكتورة هانم سالم، مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملات الميدانية قامت كذلك بتصحيح العديد من الممارسات الخاطئة داخل المنشآت الغذائية، والتنبيه على أصحابها بضرورة التسجيل بالهيئة وتوفيق الأوضاع وفق اشتراطات ومعايير سلامة الغذاء المعتمدة.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من هذه الحملات لا يقتصر على توقيع العقوبات، بل يشمل رفع مستوى الوعي والالتزام داخل المنشآت، خاصة المخابز التي تتعامل مع منتج يومي يمس حياة جميع المواطنين، مؤكدة أن الالتزام باشتراطات النظافة وجودة المواد الخام وسلامة بيئة العمل هو الشرط الأساسي لضمان خبز صحي وآمن.

وشددت على أهمية التزام أصحاب المخابز والعاملين بها بمجموعة من الاشتراطات، أبرزها النظافة العامة والتعقيم عبر تنظيف معدات العجن والخبز والأفران بشكل دوري، وتنفيذ برامج فعالة لمكافحة الآفات ,سلامة المواد الخام من خلال التخزين الجيد للدقيق والمواد المضافة بعيدًا عن مصادر التلوث والرطوبة، مع عدم استخدام مواد منتهية الصلاحية ,صحة وسلامة العمال عبر التأكد من حصولهم على شهادات صحية سارية، والالتزام بالزي الرسمي وغطاء الرأس والقفازات، ومنع ارتداء الحلي أثناء العمل.

بالإضافة إلى فصل مناطق العمل بما يضمن عدم انتقال التلوث بين مناطق الإنتاج والتخزين والبيع، ضرورة التعامل الآمن مع النفايات عبر التخلص منها فورًا في حاويات مغلقة وبعيدة عن مناطق الإنتاج.

ويأتي تنفيذ هذه الحملات في إطار الدور الرقابي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحرص المحافظة على متابعة جودة الأغذية المعروضة للمواطنين وحمايتهم من أي مخاطر صحية محتملة، بما يعزز منظومة سلامة الغذاء داخل محافظة الإسماعيلية.