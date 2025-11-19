الإسماعيلية - أميرة يوسف:

واصل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فعاليات جولته الترويجية في فرنسا لليوم الثاني على التوالي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، حيث شارك في مؤتمر (طموح أفريقيا -AMBITION AFRICA) في نسخته السابعة، وعقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من قيادات المؤسسات الدولية.

وشارك وليد جمال الدين كمتحدث في الجلسة النقاشية بعنوان "النقل واللوجستيات: محفزات الاندماج الإقليمي"، والتي ضمت مجموعة من المتحدثين من مؤسسات إقليمية ودولية، من بينهم: أيمن حميدة الدرويش، المدير العام للمنطقة الحرة مصراتة – ليبيا، وبول برنارد، المدير العام لغرب إفريقيا والمحيطين الهندي والهادئ بشركة سيفا لوجيستكس "CEVA LOGISTICS"، وحبيب محمد إيّا، رئيس مكتب ميناء كريبي المستقل " PAK Office in Douala, Autonomous Port of Kribi" بالكاميرون، ومنذر عيادي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة نوميريكس"NUMERYX”، وركز الحوار خلال الجلسة على آفاق تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية ودورهما في تعزيز التكامل الإقليمي بالقارة الإفريقية.

وخلال الجلسة، أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة محورية لدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية بما تمتلكه من موانئ استراتيجية وبنية تحتية متقدمة، مشيرًا إلى أن تكامل المنطقة مع الأسواق الإفريقية والأوروبية يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية والخدمية ويفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الفرنسية والإفريقية للاستفادة من موقعها الاستراتيجي وحوافزها الاستثمارية، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي، وخاصة مع الشركاء الفرنسيين، يشكل ركيزة أساسية في دعم التوسع الصناعي والخدمات اللوجستية، وتعزيز التنمية المستدامة في مصر والقارة الإفريقية.

وخلال الاجتماعات الثنائية، التقى وليد جمال الدين مع نيكولا فوريسيي، وزير التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الاقتصادية في فرنسا، وناقشا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى تعزيز تواجد الشركات الفرنسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن المتوقع أن يقوم الوزير الفرنسي ووفد من الشركات الفرنسية بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا والحوافز المقدمة لدعم المشروعات الصناعية والخدمية فيها.

والتقى وليد جمال الدين مع إيزابيل أيمونيتي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة (إيه.جي. بارتنرز أفريقيا - A.G. PARTNERS AFRICA) ورئيسة لجنة إفريقيا في شبكة مستشاري التجارة الخارجية لفرنسا، وناقشا فرص تعزيز التعاون في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية، مع التركيز على الترويج الدولي للمشروعات الصناعية ذات القدرات التصديرية، بما يعكس ما توفره المنطقة من بنية تحتية متقدمة وحوافز داعمة للمستثمرين.

كما التقى وليد جمال الدين مع أزمنى جولامالي، رئيسة مجموعة (أوسيندي - OCEINDE) الصناعية، وناقشا سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعات المتنوعة التي تعمل بها المجموعة مثل الصناعات الكيميائية، ومواد البناء، والاتصالات، ومراكز البيانات، وكفاءة الطاقة، وتم مناقشة إمكانية نقل بعض العمليات الإنتاجية وتوسيع القدرات التصنيعية داخل المنطقة الاقتصادية، بما يسهم في دعم التوسع الإقليمي وزيادة مساهمة المجموعة في الأسواق الإفريقية، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة والحوافز الاستثمارية التي توفرها المنطقة.

والتقى وليد جمال الدين مع فريديريك باكيه، مدير المبيعات والمسؤول عن ملف مصر في شركة (إيرباص إس إي - Airbus SE)، وناقشا فرص تعزيز التعاون في مجالات تصنيع الطائرات والتقنيات المرتبطة بها، مع التركيز على مزايا الاستثمار والحوافز والإجراءات الداعمة لإنشاء مشروعات صناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعكس قدرة المنطقة على استضافة صناعات الطيران المتقدمة تلبية للطلب الإقليمي والدولي.

كما أجرى وليد جمال الدين لقاءً مع ستيفان فوتران، المدير الإقليمي للمبيعات والمسؤول عن ملف مصر بشركة(إيفيكو - IVECO)، حيث استعرض الجانبان خطط الشركة للتوسع في السوقين المصري والإفريقي، كما تمت مناقشة فرص تأسيس عمليات تصنيع وتجميع ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يواكب خطط المنطقة في جذب الصناعات النوعية ورفع الطاقة الإنتاجية داخل القطاعات المستهدفة.