إعلان

الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر لتنظيم الإيجارات وتقسيم المناطق

كتب : محمد محروس

11:27 ص 18/11/2025

المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 254، قرار محافظة الأقصر رقم 722 لسنة 2025، والخاص باعتماد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، أعمال اللجنة المشكلة لتقسيم المناطق المؤجرة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا للقانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تضمن القرار، ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بموجب هذه القرارات، حيث شمل التقرير تقسيم مراكز ومدن محافظة الأقصر إلى ثلاث فئات رئيسية وفق مستوى السكن وهي "متميزة، ومتوسطة، واقتصادية"، بحيث تكون 20 ضعفًا من الأجرة الأصلية، وبحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

ومن جانبه، أوضح اللواء عبدالله عاشور السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة المشكلة بالقرار 722 لسنة 2025 ، أن اللجنة اعتمدت في عملها على معايير محددة طبقًا لأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2789) لسنة 2025، مبينًا أنه سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف تلك المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية وقد تم ذلك بحصر دقيق جداً بإستخدام أحدث الأجهزة فى رفع إحداثيات تلك المناطق وذلك بغرض تقليل الأخطاء فيما يتعلق بتداخل تلك المناطق بعضها مع بعض فى المدن والقرى .

وأشار سكرتير عام المحافظة، أن هذا القرار سينشر ويعمم على جميع المراكز والمدن وسيتاح الإستفسار من أى مواطن عن موقع منزله فى أى من تلك الفئات سالفة الذكر طبقاً لإحداثيات موقع المنزل بالإدارات الهندسية للمركز والمدينة التابع له.

قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية بالمحافظة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر تنظيم الإيجارات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الإجراءات الجنائية.. أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة
ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الثلاثاء