الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أمر المستشار محمد حمدان، وكيل النائب العام بنيابة الدخيلة في الإسكندرية، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجها بتسديد عدة طعنات له بسكين المطبخ، إثر خلافات أسرية بينهما بمنطقة أبو يوسف في حي العجمي.

مشاجرة انتهت بجريمة قتل

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطاراً يفيد لمقتل عامل إثر إصابتة بعدة طعنات داخل شقة بمنطقة أبو يوسف، بدائرة قسم شرطة الدخيلة وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت التحريات الأولية والمعاينة نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزوجته تطورت إلى مشاجرة.

3 طعنات أنهت حياة الزوج

وحال دخولهما غرفة النوم، استلّت الزوجة سكيناً وتعدت على زوجها بـ 3 طعنات بأماكن متفرقة من الجسد، ووقعت الجريمة المأساوية أمام أطفالهما.

جرى نقل المجني عليه، ويدعى "م.ن.أ"، 36 عاماً، ويعمل بورشة ميكانيكا في حي العامرية، إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته القاتلة في الصدر.

ضبط المتهمة

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمة والتحفظ على السلاح المستخدم في جريمة القتل. وأمرت النيابة بنقل الجثمان إلى المشرحة، وباشرت تحقيقاتها للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

اقرأ أيضًا:

طعنته بسكين أمام أطفالهما.. سيدة تقتل زوجها في الإسكندرية