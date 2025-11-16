إعلان

غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن شبين الكوم وقرى مجاورة لمدة 4 ساعات

كتب : مصراوي

12:10 م 16/11/2025

قطع مياه الشرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، قطع المياه غدًا الإثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، وتشمل كفر المصيلحة وميت خاقان، بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لتنفيذ أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وحثّت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات على تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة الشهرية لتطهير وغسل شبكات المياه وفقًا للجداول الزمنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظة المنوفية شبين الكوم انقطاع مياه الشرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر