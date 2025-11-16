غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن شبين الكوم وقرى مجاورة لمدة 4 ساعات

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، قطع المياه غدًا الإثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، وتشمل كفر المصيلحة وميت خاقان، بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لتنفيذ أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وحثّت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات على تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة الشهرية لتطهير وغسل شبكات المياه وفقًا للجداول الزمنية.