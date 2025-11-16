وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان منشآت سياحية كبرى بشرم الشيخ

افتتح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إحدى المنشآت السياحية الكبرى بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعدد من كبار المسؤولين ورجال السياحة والاستثمار، من بينهم ناصر النويس رئيس مجلس إدارة روتانا، وفليب بارنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا، وعبد الباسط المرزوقي، نائب رئيس البعثة والوزير المفوض.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن افتتاح المنشأة الجديدة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم القطاع السياحي وتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحدث يعكس ثقة كبرى الشركات الإقليمية والدولية في الاقتصاد المصري، وفي المكانة المرموقة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح المحافظ، أن إقامة منتجعات جديدة يمثل إضافة نوعية للبنية السياحية بالمحافظة وخطوة مهمة في تطوير القطاع، بما يقدمه من خدمات ضيافة متطورة ومعايير عالمية تعزز من تنافسية شرم الشيخ، وقدرتها على استقطاب مزيد من السياحة الوافدة.

كما أكد أن جنوب سيناء تمتلك مقومات متميزة تجعلها وجهة رائدة للسياحة والترفيه والاستشفاء، لافتًا إلى دعم المحافظة المستمر للمشروعات الجادة التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز اقتصاديات المدن السياحية، وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

وكرم محافظ جنوب سيناء وزير السياحة والآثار، وعدد من كبار الشخصيات تقديرًا لدورهم في دعم قطاعي السياحة والاستثمار وتعزيز التعاون المشترك مؤكداً على استمرار دعم المحافظة لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة شرم الشيخ كمدينة للسلام ووجهة سياحية عالمية.