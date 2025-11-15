تفاصيل صادمة.. وفاة مُسن بأزمة قلبية حزنًا على مقتل نجله فى قنا

قنا-عبدالرحمن القرشي:

توفي مُسن في مدينة قفط التابعة لمحافظة قنا، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة عقب دخوله في حالة حزن شديد على فراق نجله الذي قُتل قبل أيام طعنًا بآلة حادة، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط يفيد بمقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض في أحد شوارع المدينة، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات، أن المتهم «م.س»، 28 عامًا، من مدينة قفط، ويعاني من حالة نفسية، اعتدى على المجني عليه محمود ف.، 32 عامًا، موظف وأب لطفلين، كان فقد زوجته قبل شهرين أثناء ولادة طفله الأخير، وكان يتولى رعايتهما بمفرده.

وتبين من التحقيقات، أن المجني عليه توجه إلى منزل المتهم لإعطائه طعامًا، بناءً على وصية من شقيق المتهم الذي سافر وطلب منه رعايته لحين عودته، لكن المتهم باغته بطعنات بسكين أودت بحياته، وتم ضبط المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وبعد أيام قليلة من الحادث الأليم، لحق والد المجني عليه بنجله حزنًا وقهرًا، بعدما أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أنهت حياته، لتزيد من صدمة أهالي قفط .