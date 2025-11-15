15 سيارة إسعاف تصل موقع انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا

الأقصر - محمد محروس:

دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة الأقصر بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا جنوب المحافظة، وذلك فور ورود البلاغ لغرفة عمليات الإسعاف.

وكانت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا قد تلقت إخطارًا صباح اليوم يفيد بانقلاب أتوبيس رحلات بين مدخل إسنا وقرية القرايا، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وجاري نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم فرض كردون مروري لتيسير الحركة على الطريق ورفع آثار الحادث.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث.