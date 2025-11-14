إعلان

سوهاج ترفع حالة الطوارئ لمواجهة حرق المخلفات الزراعية

كتب : عمار عبدالواحد

10:29 ص 14/11/2025

دكتور عبد الفتاح سراج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعدادات القصوى والطوارئ لمواجهة حرق مخلفات محصول الذرة الرفيعة، للحد من نوبات تلوث الهواء وانتشار السحابة السوداء على الطرق الفرعية والسريعة بمختلف القرى والمراكز.

وشدّد المحافظ على جميع الوحدات المحلية بضرورة المرور والمتابعة المستمرة، ومنع حرق المخلفات الزراعية، والاستفادة منها في الصناعات التحويلية وإعادة تدويرها.

وقال "سراج" إنه تم تشكيل لجان من البيئة والزراعة والوحدات المحلية للقيام بأعمال المتابعة اليومية على مستوى المراكز والقرى، لرصد عمليات حرق المخلفات الزراعية، وبخاصة "البوص"، لافتًا إلى وجود لجان أخرى من الوحدات المحلية والحماية المدنية للقيام بأعمال الإطفاء الفوري لأي حالات حرق يتم رصدها، مع تحرير المحاضر للمخالفين.

وأعلنت محافظة سوهاج، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أرقامًا للتواصل مع غرف العمليات للإبلاغ عن أي حالات حرق بوص للتدخل السريع.

