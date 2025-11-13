طلقة ثأر طائشة تصيب طبيبًا أثناء عمله بقافلة طبية في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب طبيب نساء وتوليد بطلق ناري، اليوم الخميس، أثناء تأدية عمله ضمن قافلة طبية في قرية العطيات بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، وذلك بعد أن استقرت في جسده رصاصة طائشة أُطلقت خلال مشاجرة ثأرية وقعت بالقرب من مكان القافلة.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا قد تلقت إخطارًا بالواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن الطبيب "أبو الحسن" لم يكن مستهدفًا، وأن الرصاصة أُطلقت خلال خصومة ثأرية بجوار مقر القافلة، مما أدى إلى إصابته أثناء قيامه بمهامه الإنسانية.

وفور وقوع الحادث، جرى نقل الطبيب المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمود عويس، وكيل نقابة الأطباء بقنا، أن حالة الطبيب مستقرة بعد التدخل الجراحي.

وأفاد التقرير الطبي بأن الإصابة عبارة عن طلقة في الكتف الأيسر تسببت في كسر بالضلع الرابع وتهتك في نسيج الرئة اليسرى، مما أدى إلى تجمع دموي.

وأضاف التقرير أنه تم إيقاف النزيف وتفريغ التجمع الدموي وإصلاح تهتك الرئة، وتقرر عدم استخراج المقذوف الناري حاليًا لاستقراره خلف عظمة لوح الكتف بين العضلات.

وقد تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف كافة ملابسات الحادث.