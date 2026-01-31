إعلان

الجبهة الوطنية يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد

كتب : مصراوي

07:30 م 31/01/2026

الدكتور السيد البدوي

كتب- أحمد عبدالمنعم:
هنأ الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، وقيادات وأعضاء الحزب الدكتور السيد البدوي بمناسبة فوزه بثقة أعضاء الهيئة الوفدية وانتخابه رئيسا لحزب الوفد، أحد أعرق الأحزاب السياسية في مصر وصاحب التاريخ الوطني الممتد في مسيرة العمل العام.

وأعرب حزب الجبهة الوطنية عن تقديره لهذه الثقة التي تعكس مكانة د. السيد البدوي وخبرته الطويلة في العمل السياسي والحزبي، وثقة أبناء الوفد في قدرته على قيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دوره الوطني وتاريخه في دعم الحياة السياسية وترسيخ التعددية الحزبية.

كما يؤكد الحزب أن قوة الحياة السياسية المصرية تقوم على وجود أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن تطلعات المواطنين، وأن التعاون والتنسيق بين مختلف القوى السياسية يمثل ضرورة وطنية لمواجهة التحديات ودعم مسيرة التنمية والاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية.

ويتمنى حزب الجبهة الوطنية للدكتور السيد البدوي دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه، وأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من العمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز مسيرة البناء والتنمية لصالح الشعب المصري.

