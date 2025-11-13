القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقًا على عامل خردة لاتهامه بالتعدي جنسيا على ابنته على مدار ثلاث سنوات كاملة، مستغلاً غياب والدتها عن المنزل أثناء العمل وخلو المسكن، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين مصطفى فوزي حسن عبدالله، أحمد عمر حسين محمد، عمرو أبوبكر صالح شعيب، وأمانة سر محمد فرحات.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم، ويدعى و.م.م، 40 عامًا، كان يقوم بالتعدي على ابنته الطفلة ن.م، التي لم تتجاوز سن 18 عامًا، على مدار ثلاث سنوات، متسللاً إلى فراشها في أوقات نومها حين يكون المنزل خالياً من والدتها، بحسب ما ورد في التحقيقات.

وأكدت التحقيقات، أن الواقعة وقعت في أغسطس 2024، وأن المتهم استغل غياب الوالدة عن المنزل لتحقيق جريمته، ما أثار صدمة كبيرة في المجتمع المحلي بمركز طوخ.