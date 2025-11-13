قرار جديد في قضية مقتل الطفل "آدم" ضحية "الجيت سكي" بالعلمين

قررت محكمة جنح مستأنف بالعلمين، اليوم الخميس، تأجيل نظر أولى جلسات الاستئناف في قضية مقتل الطفل "آدم مطاوع"، المعروفة إعلامياً بـ"واقعة الجيت سكي"، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل، وذلك للتحري عن محل إقامة المتهمين وإعادة إعلانهم.

وجاء قرار التأجيل بعد أن استجابت هيئة المحكمة لطلب المحامي إبراهيم دراز، دفاع أسرة المجني عليهم، بالتصريح بإجراء تحريات عن العناوين الحالية للمتهمين، واستخراج تسلسل لمحل إقامتهم من مصلحة الأحوال المدنية، وذلك بعد تعذر إعلانهم قانونياً على العناوين المسجلة في أوراق القضية.

وتعود تفاصيل القضية المأساوية إلى 18 يوليو الماضي، عندما كانت المتهمة "مريم أ."، التي تعمل في مجال التجميل، تقود دراجة مائية (جيت سكي) بسرعة متهورة بإحدى قرى الساحل الشمالي. وأثناء ذلك، اصطدمت بكنبة مطاطية كان يجرها "جيت سكي" آخر ويستقلها أربعة أطفال، مما أسفر عن وفاة الطفل آدم وإصابة الثلاثة الآخرين.

وكانت محكمة جنح العلمين، المنعقدة في برج العرب، قد قضت في وقت سابق بحبس المتهمة لمدة سنة وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد أن وجهت لها النيابة العامة تهمتي التسبب في القتل الخطأ والإصابة الخطأ، والقيادة برعونة. وشملت إجراءات التحقيق حينها عرض المتهمة على الطب الشرعي للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتشكيل لجنة فنية من هيئة السلامة البحرية لفحص المركبات المائية.