سقوط "مجاري" بتهمة ترويج المخدرات وحيازة سلاح بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على الشباب وحيازة سلاح نارى، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية يفيد بورود معلومات من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة قيام عاطل يدعى "محمد.إ" وشهرته "مجاري" باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على الشباب وحيازة سلاح ناري.



وعقب تقنين الإجراءات بقيادة معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بودرة وسلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع.



وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.