إعلان

سقوط "مجاري" بتهمة ترويج المخدرات وحيازة سلاح بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:35 م 12/11/2025

الأجهزة الأمنية- أرشيغية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على الشباب وحيازة سلاح نارى، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية يفيد بورود معلومات من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة قيام عاطل يدعى "محمد.إ" وشهرته "مجاري" باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على الشباب وحيازة سلاح ناري.


وعقب تقنين الإجراءات بقيادة معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بودرة وسلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع.


وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية شبرا الخيمة حيازة سلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لجنة من الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك.. ما القصة؟
مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة إسماعيل الليثي
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح