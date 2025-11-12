الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:



أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، ومقرها منطقة الرمل أول، عن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بعد الانتهاء من عمليات الفرز في جميع اللجان الفرعية.

وجاء نتائج الحصر العددي بعد فرز الأصوات كالتالي: حصل المرشح الدكتور أحمد عبد المجيد على 51,857 صوتًا، بينما نال المرشح عمر الغنيمي 50,912 صوتًا، وجاء المرشح حازم الريان في المركز الثالث بعد حصوله على 48,837 صوتًا.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.

وتضم محافظة الإسكندرية خمس دوائر انتخابية عامة هي "الدخيلة، ومحرم بك، والرمل، والمنتزه، وسيدي جابر"، فيما يبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات 4 ملايين و475 ألف ناخب، موزعين على 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة.