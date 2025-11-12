

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ إجمالي الناخبين المقيدين 212 ألفا و100 ناخب، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 75 ألفا و 540 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 2448 صوتا، والأصوات الصحيحة 73 ألفا و92 صوتا.

ويتنافس المرشحون على مقعد واحد يمثل الدائرة، وحصل المرشح عصام الصافي على 15 ألفا و388 صوتا، بينما حصل المرشح ممدوح جاب الله على 15 ألفا و141 صوتا.

وأكدت اللجنة، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.