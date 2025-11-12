

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية بالدائرة الرابعة التي تشمل نطاق أقسام "محرم بك، كرموز، مينا البصل، اللبان".

أكدت اللجنة، أن هذه النتائج تمثل حصرا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح ولا تعد إعلانا للنتيجة، فيما تتولى الهيئة العامة الوطنية للانتخابات إعلان النتائج الرسمية.

وبحسب البيانات الصادرة عن اللجنة في كشف حصر وتجميع الأصوات بالنظام الفردي، بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية التابعة للدائرة الرابعة بالإسكندرية 755 ألف و395 ناخبا.



وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية بالدائرة الرابعة 115 ألف و965 ناخبًا، وقد سجلت اللجان 28 ألف و791 صوتا باطلا، مقابل 87 ألف و184 صوتا صحيحا.

وأظهر الحصر العددي، حصول كلا من: :الصافي عبد العال الصغير"، على 53 ألف و27 صوتا، "محمد جبريل" 54 ألف و135 صوتا.

وحصل "أحمد عويضة"، على 015 صوتا، "وليد قاسم" 6538 صوتا، "يسري معروف" 6277 صوتا، "عمرو كمال" 23101 صوت، "محمد سعيد عبد العزيز" 9851 صوتا، رضا سلامة 7933 صوتا.

وأظهر كشف الحصر العددي للأصوات في نظام القائمة في اللجنة العامة الرابعة ومقرها محرم بك بالإسكندرية، أن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان بلغ 115 ألف و965 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 6381 صوتا، وإجمالي الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 109 ألف و584 صوت.

وبلغت عدد الأصوات الصحيحة التي انتخبت القائمة 107 ألف و395 صوتا، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة التي لم تنتخبت القائمة 2189 صوتا.

وتضم محافظة الإسكندرية خمس دوائر انتخابية عامة هي الدخيلة، ومحرم بك، والرمل أول وثان، والمنتزه أول وثان، وسيدي جابر وباب شرقي، ويبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت في المحافظة 4 ملايين و475 ألف ناخب، موزعين على 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة.