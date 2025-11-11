إعلان

تعليم الشرقية يفصل طالب اعتدى على زميله ويستبعد مدير مدرسة بـ الزقازيق

كتب : ياسمين عزت

02:59 م 11/11/2025

وزارة التربية والتعليم

الشرقية- ياسمين عزت:


قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، فصل قيد طالب واستبعاد مدير مدرسة، على خلفية واقعة تعدي الطالب على زميله بأداة حادة، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسد.


الحادث وقع في مدرسة الشهيد أحمد يحيى الثانوية بقرية بردين بمركز الزقازيق، حيث تدخلت إدارة المدرسة ووزارة التربية والتعليم بعد الواقعة مباشرة.


وأكد محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المدير تم استبعاده مؤقتًا، وتعيين مدير آخر لحين انتهاء التحقيقات، فيما تم فصل قيد الطالب المعتدي وفقًا للقرار الوزاري رقم 150 الخاص بلائحة التحفيز التربوي والانضباط.


أكد وكيل الوزارة، أن مثل هذه التصرفات تتنافى مع رسالة المدرسة، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتربوية الرادعة للحفاظ على سلامة الطلاب.

