إزالة 13 حالة تعدٍّ فى القنطرة غرب -صور

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

واصل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية المعنية.

وشهد مركز ومدينة القنطرة غرب تنفيذ إزالة لـ13 حالة تعدٍّ على مساحة 12 فدانًا و23 قيراطًا و13 سهمًا و20 مترًا مربعًا، وذلك ضمن أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة 27.

وجاءت الإزالات تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ونائبه، وقوات إنفاذ القانون.

وأوضح بيان المحافظة أن الإزالات شملت:

استرداد 7 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية بمساحة 12 فدانًا و21 قيراطًا و21 سهمًا.

إزالة 5 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية بولاية وزارة الزراعة بمساحة قيراط واحد و16 سهمًا.

إزالة حالة واحدة لمتغير غير قانوني على مساحة 20 مترًا مربعًا.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن إلى الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية، ومنع أي تعديات جديدة على الأراضي المُستردة، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المعتمد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى.

يُذكر أن الموجة 27 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث نُفذت المرحلة الأولى خلال الفترة من 9 حتى 22 أغسطس 2025، والمرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، والمرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025، ويُستكمل حاليًا تنفيذ امتداد المرحلة الثالثة خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 30 نوفمبر 2025.