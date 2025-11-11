جنوب سيناء تحصد مركزين في مسابقة التربية الفنية

جنوب سيناء- رضا السيد:

حصدت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء على مركزين على مستوى الجمهورية في المسابقة الفنية السنوية "الرسم والنحت "، والتي تقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة ٱدم حنين للفن التشكيلي للعام التاسع على التوالى برعاية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وتنفيذ مكتب مستشار التربية الفنية الدكتورة رباب عبد المحسن، مستشار التربية الفنية.

وقالت أمل الفحام، موجه عام التربية الفنية بالمديرية، إن مؤسسة ٱدم حنين هى مصرية عالمية، ويوجد متحف بمحافظة الجيزة باسم "آدم حنين" هذا الفنان العالمى المصرى.

وأوضحت موجه عام التربية الفنية في تصريح اليوم، أن الطالب أحمد محمد أشرف، بمدرسة محمود ناجى الثانوية العسكرية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، حصل على المركز الثانى فى مسابقة "قريتى فرع النحت"، والتي تقام للعام الرابع على التوالى تحت اشراف نبيل إسماعيل، وعادل أحمد حمد الله، معلمو التربية الفنية.

وأضافت أن الطالبة كارمن هانى محمد، بمدرسة شرم برايم، التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، حصلت على المركز الثالث في هذه المسابقة تحت إشراف معلمة المادة دعاء البنا، ونيفين وهيب، موجه التربية الفنية بإدارة شرم الشيخ.

وقدم عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، التهنئة لتوجيه التربية الفنية بالمديرية، ولموجهى ومعلمى التربية الفنية بتعليم جنوب سيناء، لحصول المديرية على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقات التربية الفنية.

وأكد وكيل الوزارة، على أهمية ممارسة الأنشطة التربوية ودورها فى ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، وضرورة اكتشاف مواهب الطلاب الفنية والثقافية والرياضية وغيرها.