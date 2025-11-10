أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، اليوم الإثنين، جولة ميدانية لتفقد التمركزات والخدمات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية في مختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب.

وشملت الجولة متابعة انتشار القوات الأمنية في محيط المدارس والمقار الانتخابية، إلى جانب تفقد الخدمات الثابتة والمتحركة المنتشرة في الميادين والشوارع المؤدية إلى اللجان. كما تفقد مدير الأمن عناصر الحماية المدنية، وإدارات المرور والمرافق العامة، للتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي طارئ قد يحدث خلال سير العملية الانتخابية.

وخلال جولته، شدد اللواء وائل نصار على ضرورة تيسير حركة المرور أمام اللجان ومنع التكدسات، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار خطة تأمين انتخابات مجلس النواب التي انطلقت اليوم في محافظة أسيوط ضمن محافظات المرحلة الأولى.