بالصور- محافظ أسوان يتابع سير العملية الانتخابية من داخل مركز السيطرة

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، سير العملية الانتخابية وإقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأكد المحافظ على مواصلة تكثيف الجهود من قِبل مسئولي المحليات بالتعاون مع الجهات المختصة، لتوفير كافة الإمكانيات، وتقديم الدعم اللوجستي والإداري الكامل أمام اللجان الانتخابية، بما يُتيح للناخبين التوجه لصناديق الاقتراع بسهولة ويسر لأداء أصواتهم واختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

ولفت إلى أنه يتم بالتوازي توفير مقاعد انتظار وكراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى المظلات ومبردات المياه، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، لخلق أجواء جمالية وحضارية أمام اللجان.

وتضم محافظة أسوان 190 لجنة انتخابية داخل 189 مركزًا انتخابيًا موزعة على 4 دوائر، تستقبل نحو مليون و122 ألفًا و806 ناخب وناخبة.