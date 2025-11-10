تداول 14 ألف طن بضائع و667 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

رست 7 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وتم تداول 14,000 طن بضائع و667 شاحنة و29 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2,000 طن بضائع و181 شاحنة و12 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12,000 طن بضائع و486 شاحنة و17 سيارة.

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة "أمل"، بينما تغادر السفينتان "Alcudia Express" و"الحرية". وكان الميناء قد شهد بالأمس مغادرة السفينتين "Poseidon Express" و"أمل".

وفي ميناء نويبع، تم تداول 1,200 طن بضائع و123 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هي: "سينا"، و"الحسين"، و"آيلة". كما سجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1,273 راكبًا.