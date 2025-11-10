إعلان

بالصور- انتظام العمل داخل 621 لجنة بالمنيا وتوافد ملحوظ في القرى

كتب : جمال محمد

10:19 ص 10/11/2025
المنيا- جمال محمد:


شهدت لجان انتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا، خلال اليوم الأول من العملية الانتخابية، انتظامًا بكافة مراكز المحافظة التسع، بعد أن فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحاً.


وتصدرت لجان القرى المشهد بعد توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وتنظيم بعض المسيرات بحث المواطنين على التصويت، فيما شهدت لجان المدن إقبال ضعيف .


كما شهد محيط اللجان تواجد أمني مكثف، مع تسهيل عملية دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.


وجرى تقسيم محافظة المنيا إلى 6 دوائر انتخابية ، يتنافس فيها 153 مرشحًا، بينهم 9 سيدات فقط، و21 حزبيًا و132 مستقلًا للمنافسة على 16 مقعدًا بالنظام الفردي.


كما أعلنت المحافظة عن تجهيز 481 مقرًا انتخابيًا يضم 621 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين 831 ألف ناخب على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.


في السياق أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن مركز السيطرة بديوان عام المحافظة يعمل بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء من الانسيابية والانضباط.


كما شدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، لتأمين اللجان الانتخابية وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة المنيا وأبنائها.

