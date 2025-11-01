محافظ القليوبية يتفقد محور العصار والطريق الدائري -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية، اليوم السبت، لمتابعة الحالة العامة بمحيط محور الفريق العصار والطريق الدائري بنطاق مدن شبرا الخيمة والخصوص والخانكة، شملت أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على استمرار أعمال النظافة على مدار الساعة، وضرورة التزام أصحاب المحال بعدم إشغال الأرصفة المخصصة للمارة والالتزام بمواعيد الغلق المحددة.

كما وجّه المحافظ بإزالة السلالم العشوائية المقامة على حرم الطريق الدائري لما تمثله من خطورة على المواطنين وتشويه للمظهر العام، مؤكدًا على سرعة تنفيذ الإزالة وإعادة الانضباط بمحيط الطريق.

رافقه في الجولة نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير مرافق القليوبية، ومسئولي شركة نهضة مصر.