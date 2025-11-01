محافظ أسوان: جاهزون لمواجهة السيول والأمطار.. ولا تهاون مع أي تقصير (صور)

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، حملة مكبرة لرفع المخلفات الناتجة عن مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، عقب انتهاء فترة الاحتفالات التي استمرت من 24 حتى 31 أكتوبر 2025.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الذي شدد على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ورفع كفاءتها من حيث النظافة والتجميل، بما يليق بمكانتها الدينية والسياحية.

وأسفرت الحملة عن رفع 200 طن من المخلفات بمدينة دسوق، عقب تنفيذ خطة نظافة موسعة استهدفت مختلف شوارع المدينة، خاصة الميدان الإبراهيمي ومحيطه، بعد مغادرة الزائرين وانتهاء فعاليات المولد.

وأوضح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن وحدة الملاريا بالمدينة قامت بتعقيم وتطهير صناديق القمامة، بإشراف جهاز النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء، وبمشاركة فرق النظافة ووحدة الملاريا.

وأكد "ساطور" أن العمل مستمر على مدار الفترتين الصباحية والمسائية حتى الانتهاء من رفع جميع المخلفات وعودة المدينة إلى مظهرها اللائق والحضاري.