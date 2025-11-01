الأقصر تطلق ورشة للتسويق الإلكتروني وتوفر 14 فرصة عمل للشباب (صور)

أطلقت مديرية العمل بمحافظة الأقصر ورشة تدريبية متخصصة في التسويق الإلكتروني بمركز التدريب المهني بمدينة الطود، وذلك في إطار توجيهات محمد جبران، وزير العمل، بضرورة تفعيل الدور الحيوي للتدريب المهني وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل، وتنفيذًا لتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وقام محمود باسل، مدير مديرية العمل بالأقصر، بزيارة مركز التدريب المهني بالطود لمتابعة أول يوم تدريبي للورشة، حيث قدم عرفة العماري، مسؤول صندوق دعم المشروعات، أولى المحاضرات تحت عنوان: "كيف تعرف قدراتك".

وأوضح مدير المديرية أن العمل مستمر في تنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تدريبات تتماشى مع احتياجات السوق الفعلية، أو تمكّنهم من إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم، مشيرًا إلى أن المديرية لن تدخر جهدًا في دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا.

وفي سياق متصل، وضمن خطة المتابعة لتفعيل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، نفذت مديرية العمل بالأقصر حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المنشآت بمشاركة مفتشي التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، ومراجعة عقود العمال، والتأكد من اشتراطات السلامة في مواقع الإنشاء.

وأكد "باسل" أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة العمل على دعم منظومة العمل اللائق، لافتًا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية توفير 14 فرصة عمل جديدة، من بينها فرصة واحدة لذوي الهمم، و13 فرصة أخرى شملت وظائف مهندس ميكانيكي، وفنيي كهرباء وتكييف، ومساعدي ميكانيكا، للعمل بشركة فايكنج نايل كروز.