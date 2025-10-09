حملات مكثفة للتفتيش البيئي بالمدارس ومحطات المياه في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حرص الوزارة على تطبيق آليات الوقاية من الأمراض وضمان توافر جميع الشروط الصحية في المنشآت التعليمية؛ بهدف الحفاظ على الصحة العامة للطلاب.

وفي إطار هذه الجهود، كثفت إدارة الطب الوقائي أعمالها الميدانية. وأوضحت الدكتورة مي سامي، مدير الإدارة، أن فرق صحة البيئة قامت خلال الأسبوع الماضي بالمرور على 95 مدرسة ومعهد أزهري على مستوى المحافظة؛ لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية لتلك المنشآت التعليمية.

لم تقتصر الحملة على المدارس فحسب، بل شملت مراقبة صارمة لجودة المياه والبيئة. حيث قام فريق صحة البيئة، برئاسة الدكتورة غادة حسني، مدير إدارة صحة البيئة، بالآتي:

محطات مياه الشرب: تم المرور على 43 محطة مياه شرب للتأكد من كفاءة جميع مراحل التنقية. وتم سحب عينات منها، بالإضافة إلى سحب 111 عينة من الشبكات التابعة لها لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتها.

محطات الصرف الصحي: تم المرور على 8 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المحافظة؛ لضمان حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.