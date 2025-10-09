وفاة شاب بعد أسبوع من زفافه إثر حادث مأساوي في الأقصر



الأقصر - محمد محروس:

خيم الحزن على قرية الضبعية غرب محافظة الأقصر، عقب وفاة الشاب "محمود وجيه" في حادث أليم أثناء عودته من عمله، حيث لم يمضي على زفافه سوى أسبوع واحد فقط.

وبحسب شهود عيان، كان الشاب يستقل دراجته النارية "موتوسيكل" في طريق عودته إلى منزله بالقرية، عندما اختل توازنه وانقلب به على جانب الطريق، مما أدى إلى إصاباته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين أهالي القرية الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بأخلاقه وطيبة قلبه.