الملاكي دخلت في الرصيف.. مصرع وإصابة 2 في حادث مروع على دائري قليوب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شهد الطريق الدائرى بنطاق مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، حادثًا مروعًا اليوم، أسفر عن مصرع شخص وإصابة أخرى، إثر اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالقرب من محطة الأتوبيس الترددي أعلى الدائري.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بوقوع الحادث، فانتقلت على الفور قوات المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبيّن أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى اصطدام السيارة بقوة بالرصيف وتحطمها جزئيًا.



جرى نقل جثة المتوفى إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، كما نُقلت المصابة إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.