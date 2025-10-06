جامعة حلوان: خالد العناني أول مصري وعربي مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو

أعلنت جامعة حلوان أنه وفي يوم يحمل رمزية النصر والإنجازات الوطنية، وهو 6 أكتوبر، فاز الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق وأستاذ علم المصريات بجامعة حلوان، بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ليحقق هذا الفوز التاريخي في يوم مميز لمصر، ويصبح بذلك أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الرفيع.

ويُعد الدكتور العناني أحد أبرز أبناء جامعة حلوان، حيث التحق بهيئة التدريس منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وامتد نشاطه الأكاديمي ليشمل مؤسسات دولية مرموقة، مقدّمًا محاضرات في الحضارة والآثار واللغة المصرية القديمة. وقد لعب دورًا محوريًا في إعادة إحياء العديد من المواقع الأثرية في مصر، وأسهم في تعزيز مكانة البلاد عالميًا في مجال الحفاظ على التراث الثقافي.

وبهذه المناسبة، وجّه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تهنئة قلبية للدكتور خالد العناني، مشيدًا بهذا الإنجاز التاريخي الذي يُعد تتويجًا لمسيرة علمية ومهنية مشرفة، ويُجسد المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكفاءات المصرية على الساحة الدولية.

وأكد قنديل أن الدكتور العناني يُمثل نموذجًا يُحتذى به في التفاني والتميز، معربًا عن ثقته في قدرته على مواصلة حمل رسالة الثقافة والتعليم وصون التراث الإنساني بكل أمانة واقتدار، ومؤكدًا أن جامعة حلوان ستظل داعمة لأبنائها المتميزين في مختلف المحافل.

ويأتي هذا الفوز في توقيت يحمل دلالة وطنية عميقة، حيث يتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ليُضاف إلى سجل الإنجازات المصرية في المحافل الدولية، ويُعزز من حضور مصر في المؤسسات العالمية.

اقرأ أيضاَ:

أكاديمية المعلمين تمد فترة تدريبات الترقي وإعادة التعيين حتى ديسمبر المقبل- مستند

التعليم العالي: فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة

مشهد أبوي.. وزير التعليم يصافح طفلاً بزي عسكري أثناء جولته بالاسكندرية