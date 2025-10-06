انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب على "زراعي طوخ"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انقلبت سيارة نقل محملة بأخشاب بناء، اليوم الإثنين، على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي في نطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ما أدى إلى تعطل جزئي لحركة المرور دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وقع الحادث عقب كوبري مشاة كفر علوان في الاتجاه المؤدي إلى بنها، واقتصرت الأضرار على تلفيات مادية بالسيارة وحمولتها.

انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بلودر تابع لمجلس مدينة طوخ لرفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق بشكل كامل أمام حركة السيارات.

تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.