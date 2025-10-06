عمره عام ونصف.. غرق طفل بترعة في أرمنت غرب الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًا بمصرع طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف غرقًا داخل ترعة مياه بمنطقة أرمنت الوابورات غرب المحافظة.

تلقت مديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بغرق الطفل، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.



وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثمان الطفل ونقله إلى مشرحة مستشفى حورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الطفل يدعى علي فتحي عبد الموجود، وأن سقوطه في المياه يرجح أنه حدث عرضيًا أثناء لهوه بالقرب من الترعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.