سيدة تُلقي رضيعة حديثة الولادة بجوار موقف دمنهور (فيديو وصور)

محافظ أسوان في احتفال "شؤون القبائل": ذكرى أكتوبر نبراس للشباب (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

عثر أهالي إدفينا بجوار موقف دمنهور، بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملفوفة في بطانية، ألقتها سيدة بجوار موقف المدينة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الأهالي بالواقعة، وعقب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع، تبين أن سيدة منتقبة وضعت الطفلة داخل بطانية وألقتها بجوار الموقف قبل أن تغادر المكان.

وأكد شهود العيان أن الحبل السري ما زال مربوطًا بالطفلة، مما يرجح ولادتها خلال الساعات القليلة الماضية، وتم تسليمها لأحد المواطنين المجاورين لحين وصول قوات الشرطة وسيارة الإسعاف.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.