العثور على جثة سيدة في مصرف مائي بقويسنا.. والنيابة تحقق

عثر أهالي قرية ميت القصري بمركز قويسنا في المنوفية، مساء اليوم الأحد، على جثة سيدة تبلغ من العمر 32 عامًا، ملقاة داخل مصرف مائي بجوار أحد كباري القرية.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى الموقع، حيث جرى نقل الجثمان، الذي يعود لسيدة تُدعى "ولاء. أ. أ"، إلى مستشفى قويسنا المركزي.

ومن المقرر عرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

حُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.