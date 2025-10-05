في حكم صارم أعادت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، تأكيد جدية القضاء في مواجهة جرائم المخدرات، قضت المحكمة اليوم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على سائق بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش، إضافة إلى تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، بعد ثبوت حيازته للمخدرات بقصد الاتجار في دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

- تفاصيل الواقعة

ووفقًا لسجلات المحكمة، جاء الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، وأحمد عبدالقهار زهوى أحمد، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله، بعد أن عرضت النيابة العامة المتهم «مصطفى ع ع»، 34 سنة، سائق ومقيم بشارع جمال عبدالناصر بالخصوص، على المحكمة.

وذكرت أوراق القضية أن المتهم تم ضبطه في شهر مايو 2025، أثناء حمله كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بشدة. وقد أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بموجب الجناية رقم ٦٨٩٧ لسنة ٢٠٢٥ الخصوص المقيدة برقم ١٦٠١ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها.

- حكم قضائي رادع

وجاء حكم المحكمة ليكون تحذيرًا لكل من يحاول الانخراط في تجارة المخدرات، مؤكدًا على أن الأجهزة القضائية لا تتهاون في تطبيق القانون. وأكد محامو الدفاع أن المتهم لم يقدم أي أوراق لتخفيف العقوبة، بينما أشادت النيابة العامة بدور رجال الشرطة في ضبط المخدرات وإحالة المتهم بسرعة إلى العدالة.