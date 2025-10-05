بالصور- وكيل صحة سوهاج يتفقد لجان الكشف الطبي للمتقدمين لمجلس النواب

سوهاج- عمار عبدالواحد:



تفقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أعمال لجنة الكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب بالمجلس الطبي العام، حيث اطمأن على انتظام عمل اللجنة وحضور أعضائها وهم الدكتور الحسيني الجارحي مدير إدارة التدريب والمدارس، الدكتور محمد نعيم العلكي مدير المجلس الطبي العام، الدكتورة صفاء أبو السعود مدير إدارة المعامل، الدكتور أكرم عاشور مدير مستشفى الصحة النفسية، الدكتور أكرم إدوارد.



وأكد "دويدار" أنه تم تحديد 5 أماكن طبية لتقديم خدمات الكشف الطبي على المتقدمين، وتشمل

مستشفى سوهاج العام ، مستشفى طهطا العام ، مستشفى البلينا المركزي ، المجلس الطبي العام ، المعمل المشترك.



وخلال جولته تابع وكيل وزارة الصحة بسوهاج سير أعمال الكشف الطبي، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تسير وفق القواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تيسير الخدمات للمتقدمين وتقديمها بكل شفافية ودقة.