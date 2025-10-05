قطع المياه غدًا عن مدينة بني مزار في المنيا لمدة 6 ساعات

المنيا- جمال محمد:



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قطع مياه الشرب غداً الإثنين، بمركز ومدينة بني مزار، وذلك بسبب أعمال صيانة دورية لمحطة مياه بني مزار الجديدة.



ومن المقرر انقطاع المياه عن مركز ومدينة بني مزار بدءاً من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.



كما أشارت الشركة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجاناً للمناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين والمخابز والمؤسسات الحيوية بالقرية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.ش