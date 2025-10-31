جامعة بنها تواصل تقدمها بمؤشرات تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، مواصلة الجامعة تقدمها في مؤشرات تصنيف "ليدن" الهولندي (CWTS Leiden University Ranking) بنسختيه التقليدية والمفتوحة لعام 2025، ما يعكس نجاح سياساتها في دعم البحث العلمي والنشر الدولي.

وأوضح "الجيزاوي" أن الجامعة جاءت في المركز 1152 عالميًا ضمن 1594 جامعة شملها التصنيف التقليدي، متقدمة 15 مركزًا عن الإصدار السابق، كما احتلت المركز 1017 عالميًا من بين 2773 جامعة شملها التصنيف المفتوح، متقدمة 16 مركزًا عن العام الماضي.

وأضاف أن الجامعة بالنسخة التقليدية احتلت الترتيب 11 محليًا من بين 15 جامعة مصرية، والترتيب 30 إفريقيًا من بين 45 جامعة، فيما جاءت بالنسخة المفتوحة في المركز 10 محليًا من بين 29 جامعة مصرية، والترتيب 33 إفريقيًا من بين 155 جامعة على مستوى القارة.

من جانبها، أشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن الجامعة حققت تقدمًا لافتًا في عدد من المؤشرات، حيث احتلت المركز 902 عالميًا بمؤشري التعاون والنشر في المجلات المفتوحة، متقدمة 64 مركزًا، كما جاءت في المركز 1026 بمؤشر التنوع بين الجنسين بزيادة 24 مركزًا على المستوى الدولي في النسخة التقليدية.

وفي النسخة المفتوحة، احتلت الجامعة المركز 862 عالميًا في مؤشري التعاون والنشر بالمجلات المفتوحة، متقدمة 38 مركزًا عن العام السابق.

- تصنيف الجامعة في المجالات العلمية:

صُنفت جامعة بنها ضمن أربعة مجالات رئيسية في مؤشر التأثير العلمي، وهي:

العلوم الصحية والطبية

علوم الحياة والأرض

علوم الرياضيات والحاسب

العلوم الفيزيائية والهندسية

ففي النسخة التقليدية، جاءت الجامعة بالمراكز التالية:

15 محليًا / 1095 عالميًا في العلوم الصحية والطبية

10 محليًا / 891 عالميًا في علوم الحياة والأرض

7 محليًا / 867 عالميًا في علوم الرياضيات والحاسب

10 محليًا / 900 عالميًا في العلوم الفيزيائية والهندسية

- أما في النسخة المفتوحة:

13 محليًا / 860 عالميًا في العلوم الصحية والطبية

10 محليًا / 812 عالميًا في علوم الحياة والأرض

7 محليًا / 821 عالميًا في علوم الرياضيات والحاسب

10 محليًا / 921 عالميًا في العلوم الفيزيائية والهندسية

كما ظهرت الجامعة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بمؤشري التعاون والنشر المفتوح، واحتلت الترتيب 17 محليًا و1966 عالميًا من بين نحو 2300 جامعة على مستوى العالم.

وأكد الجيزاوي أن هذا التقدم يأتي ثمرة السياسات التي تبنتها الجامعة لدعم وتشجيع البحث العلمي والنشر الدولي من خلال برامج تحفيزية متعددة، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة نسب النشر العلمي في المجلات المصنفة ضمن أعلى 1% و5% عالميًا لما لذلك من تأثير على التصنيفات الدولية للجامعة.

ويُذكر أن تصنيف CWTS Leiden يعتمد على منهجيتين رئيسيتين:

- النسخة التقليدية (Traditional Edition) المعتمدة على بيانات Web of Science وتشمل مؤشرات: التأثير العلمي، التعاون الدولي، النشر المفتوح، التنوع بين الجنسين.

- النسخة المفتوحة (Open Edition) المعتمدة على قاعدة بيانات OpenAlex وتشمل ثلاثة مؤشرات فقط: التأثير العلمي، التعاون الدولي، النشر المفتوح.