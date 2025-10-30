قرار عاجل باستبعاد مديرة مدرسة ببنها بعد مشادة أفقدت معلمة الوعي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قرر مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استبعاد مديرة مدرسة الشهيد النقيب أحمد سمير حجازي التابعة لإدارة بنها التعليمية، والتي كانت تقوم بأعمال الإدارة، وذلك على خلفية مشادة كلامية وقعت داخل المدرسة بين معلم ومعلمة خلال اليوم الدراسي.

وجاء قرار وكيل الوزارة في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على ضبط الانضباط الإداري داخل المؤسسات التعليمية، وضمان سير العملية التعليمية في أجواء يسودها الاحترام المتبادل والالتزام المهني.

كما قرر عبده، تكليف مدير آخر بإدارة المدرسة مؤقتًا لحين صدور قرار رسمي بتعيين مدير جديد، مع التأكيد على استمرار التحقيقات في الواقعة داخل الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق المتسببين فيها.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن التحقيقات تُجرى بكل شفافية وحياد، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع أي تجاوز أو سلوك غير تربوي داخل المدارس، حفاظًا على هيبة المؤسسة التعليمية وضمان بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

وكانت مدرسة الشهيد النقيب أحمد سمير حجازي، شهدت في وقت سابق مشادة كلامية بين معلم ومعلمة انتهت بسقوط المعلمة فاقدة الوعي، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إحالة طرفي الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق.

وتتابع مديرية التعليم بالقليوبية، الموقف عن قرب، مؤكدة أن ما حدث لن يمر دون محاسبة، وأن الالتزام والانضباط داخل المدارس خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.