محافظ سوهاج يوجه بإخلاء أراضي طرح النهر المعرضة للغرق

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الري وإدارة حماية النيل، لمتابعة الموقف أولًا بأول جراء ارتفاع منسوب نهر النيل، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والممتلكات.

وأكد المحافظ ضرورة إخطار المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر بسرعة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مع إخلاء المناطق المعرّضة للخطر وفق تقارير الجهات المختصة، مشددًا على التنسيق مع العمد والمشايخ والأجهزة الأمنية والإدارات الزراعية للتوعية بخطورة الموقف.

كما شدّد على مراجعة أوضاع الجزر النيلية والتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة، عبر غرفة عمليات مشتركة تضم مختلف جهات الاختصاص.

وناشد المهندس محمد طايع، وكيل وزارة الري بسوهاج، المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر بسرعة إزالة أي تعديات على جانبي المجرى النهري، لتفادي مخاطر ارتفاع المنسوب أو تلفيات محتملة، مؤكدًا أنه جرى توجيه الإدارة العامة لحماية النيل بمخاطبة الجهات المعنية لإنذار المخالفين بالإخلاء الفوري.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرفة العمليات لم ترصد حتى الآن أي خسائر أو أضرار، وأن الموقف يخضع لمتابعة دقيقة على مدار الساعة.