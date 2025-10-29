تورط الأب وهروب العم.. تطورات جديدة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشفت تحقيقات جديدة في قضية "جريمة المنشار" بالإسماعيلية، التي هزّت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، عن تورط والد المتهم في إخفاء معالم الجريمة وهروب أحد أعمام المتهم الرئيس.

وقال عبد الله وطني، المحامي الحاضر في تحقيقات النيابة مع شهود الإثبات من أشقاء المتهم، إن والد المتهم، عقب عودته إلى المنزل واكتشافه ما حدث، قام بمسح آثار الدماء وغسل السجاد، كما منح نجله المتهم مبالغ مالية لشراء مزيد من الأكياس التي استُخدمت في نقل الجثمان، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى توجيه تهمة المساعدة في إخفاء معالم الجريمة إليه رسميًا.

وأضاف المحامي أن النيابة تواصل استجواب عدد من شهود الإثبات من داخل الأسرة في إطار استكمال التحقيقات لكشف جميع المتورطين المحتملين، مشيرًا إلى أن التحقيقات تسير نحو تحديد الأدوار الدقيقة لكل شخص علم أو شارك في ما جرى داخل الشقة محل الواقعة.

وكشفت مصادر مطلعة أن عم المتهم الذي تواجد داخل مسرح الجريمة ما زال هاربًا حتى الآن، بينما أخلت النيابة سبيل العم الثاني بعد التأكد من عدم مشاركته في تنفيذ الجريمة، في حين تكثف مباحث الإسماعيلية جهودها لضبط المتهم الهارب وتقديمه للعدالة.

وتعود تفاصيل القضية إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، والتي كشفت التحقيقات فيها أن المتهم الرئيسي استدرج زميله المجني عليه إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة بحجة إعادة هاتفه المسروق، ثم أقدم على قتله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار، في جريمة وُصفت بأنها “الأبشع في تاريخ المحافظة”.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت في وقت سابق بطلب تحريات تكميلية من أجهزة المباحث حول وجود شركاء محتملين، مع فحص دور والد المتهم وأشقائه بعد أن تبيّن علم بعضهم بتفاصيل ما حدث قبل اكتشاف الجريمة.

وقررت النيابة تجديد حبس والد المتهم الرئيسي 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة المساعدة في إخفاء معالم الجريمة، إلى جانب حبس صاحب محل هواتف محمولة لصلته بالواقعة.

واستدعت النيابة العامة نحو 15 شخصًا من المحيطين بالمتهم والمجني عليه لسماع أقوالهم واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها الحقيقية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية التي أثارت غضبًا واسعًا في الشارع المصري، وسط مطالبات من أسرة المجني عليه بتنفيذ أقصى العقوبات على المتهم ومن شاركه، مؤكدين أن ما حدث "جريمة ضد الإنسانية لا يجب أن تمر مرور الكرام".