لم يكن محمد حسين عبدالعزيز جبر، ابن مدينة منوف بمحافظة المنوفية، يتوقع أن يتحول سعيه لتحسين دخله إلى مأساة كاملة، محمد شاب متزوج ولديه أربعة أطفال، اشترى "توك توك" عن طريق قرض مازال يسدد أقساطه، وكان يحاول أن يزيد دخله بعد أن ضاقت به سبل المعيشة، وذات يوم أخبرته والدته عن فرصة عمل في مصنع صابون بمدينة السادات، بمرتب جيد، فقرر الذهاب على أمل بداية جديدة.

يقول محمد لـ مصراوي: "قلت يمكن ربنا يكرمني هناك وأقدر أوسع رزقي.. المصنع كان في المنطقة الخامسة بالسادات، بس طلع مش مرخص، ومكنتش أعرف."

ويضيف وهو يتحدث عن يوم الحادث: كان أول يوم عمل لي بالمصنع، وطلب مني صاحب المكان تنظيف ماكينة تحتوي على سكاكين حادة، وأثناء التنظيف، سُحب ذراعي إلى داخل الماكينة فتعرّض لبتر كامل، لأبدأ بعدها فصلاً جديدًا من المعاناة".

ويتابع: "وأنا في المستشفى وصلني خبر إن التوك توك اتسرق.. يعني ضاع شغلي وضاع التوك توك، ومبقاش عندي ولا مصدر رزق".

ويقول محمد إنه لم يحصل على أي تعويض من صاحب المصنع الذي تخلّى عنه، واضطر لبيع أثاث منزله قطعة قطعة ليتمكن من توفير الطعام لأطفاله، كما أرسل زوجته وأولاده إلى منزل أهلها لعجزه عن إعالتهم في الوقت الحالي.

ويختتم محمد حديثه برسالة قائلاً: "مش بطلب كتير، نفسي حد يساعدني أركب طرف صناعي وارجع أشتغل عشان أكل عيالي من عرق إيدي".