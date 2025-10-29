خلاف على أذان الفجر.. تفاصيل الاعتداء على مؤذن مسن داخل مسجد بالمحلة

شهد المسجد الكبير بقرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة، فجر اليوم، إثر قيام شاب بالاعتداء على مؤذن المسجد المسن داخل مكان الوضوء، بسبب خلاف حول الأذان.

بدوره، تلقى اللواء مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية محلة حسن بتعدي "ا.ل" (40 عامًا) على مؤذن المسجد المسن "م.ن" (65 عامًا) بالضرب والدفع أثناء وضوئه لأداء صلاة الفجر.

انتقلت قوة من المباحث الجنائية، وتبين أن الخلاف نشب بين الطرفين بعد أن قام المؤذن المسن بمنع نجل المتهم من رفع أذان الفجر، التزامًا بضوابط وزارة الأوقاف التي تحظر على غير العاملين بالمساجد أداء الأذان.

وكشفت التحريات، أن الشاب قام بالتعدي على المؤذن المسن بعنف، دافعًا إياه بالقوة داخل مكان الوضوء، ما أسفر عن إصابة المؤذن وعدم قدرته على الحركة، جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات، وتمكن ضباط مباحث فرع البحث الجنائي من تحديد هوية المتهم وضبطه بعد إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.