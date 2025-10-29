إعلان

6 رؤساء مدن.. تعرف على حركة المحليات الجديدة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:10 م 29/10/2025

الدكتورة منال عوض

البحيرة - أحمد نصرة:


أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارات بتعيين ونقل عدد من رؤساء المدن والأحياء والمراكز بمختلف محافظات الجمهورية.


وتضمنت حركة المحليات الجديدة بمحافظة البحيرة، تعيين: ياسر مهنا عوض، رئيسًا لمركز ومدينة رشيد، ووائل محمود حمزة فهمي، رئيسًا لمركز ومدينة المحمودية، ومحمد محمود بطيشة، رئيسًا لمركز ومدينة كفر الدوار، وعمر أحمد لبيب، رئيسًا لمركز ومدينة دمنهور، ومراد عبدالقادر سعيد، رئيسًا لمركز ومدينة إيتاي البارود، وخالد أحمد رسلان، رئيسًا لمركز ومدينة الدلنجات.


كانت وزيرة التنمية المحلية، أصدرت الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، والتي شملت 164 قيادة محلية، في إطار المتابعة المستمرة لأداء القيادات لضبط منظومة العمل المحلي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتصعيد الكفاءات المتميزة، واستبعاد المقصرين.

