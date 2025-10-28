إعلان

إضاءة باللون الذهبي.. مكتبة الإسكندرية تحتفي بافتتاح المتحف المصري مع الجمهور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:23 م 28/10/2025

مكتبة الإسكندرية تحتفي بافتتاح المتحف المصري

تحتفل مكتبة الإسكندرية بافتتاح المتحف المصري الكبير، يوم السبت المقبل، مع الجمهور عبر إطلاق بث مباشر لفعاليات الافتتاح من ساحة الحضارات "البلازا" وقاعة المحاضرات، انطلاقاً من رسالتها التنويرية كونها نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر.

وقال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن مشاركة أبناء الإسكندرية في الاحتفاء بهذا الحدث الثقافي الوطني والعالمي تأتي في إطار روح الفخر والاعتزاز بتراث مصر، وتعكس الدور الثقافي والتوعوي للمكتبة في تعزيز الوعي بقيمة الحضارة المصرية وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس حرص القيادة السياسية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الثقافة والحفاظ على التراث المصري، موضحاً أن هذا الافتتاح يمثل علامة فارقة في مجالي السياحة والثقافي في مصر، ويعزز مكانتها كوجهة ثقافية متميزة على المستوى العالمي.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يشمل الحدث بثًّا مباشرًا لفاعليات الاحتفالية على شاشة ضخمة بساحة المكتبة، إلى جانب عرض داخل قاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات، مع إضاءة مبني المكتبة الرئيسي ومركز المؤتمرات باللون الذهبي، تصاحبها عروض ليزر مبهرة.

ودعت مكتبة الإسكندرية أبناء المحافظة إلى حضور هذا الحدث الفريد، للاحتفاء بهذا الإنجاز الوطني الكبير، حيث يمثل هذا الاحتفال فرصة لتجسيد الفخر بالإنجازات الوطنية، وإبراز الإرث الثقافي المصري أمام جمهور الإسكندرية والعالم بأكمله.













