محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات عاجلة لـ 12 حالة إنسانية

المنوفية- أحمد الباهي:



وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة لـ 12 حالة إنسانية من الأسر الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يحرص على تنظيمها لتقديم الرعاية الشاملة للأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



وتضمنت المساعدات مواد غذائية ولحومًا، كما سلّم المحافظ ثلاجتين لمستفيدتين من مركزي منوف وأشمون، استجابة فورية لمطلبهما، بإجمالي دعم يقارب ربع مليون جنيه لمساعدتهما في تلبية احتياجاتهما اليومية ومراعاة لظروفهما المعيشية الصعبة.



وأجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع كل حالة للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والاجتماعية، ووجّه رؤساء مدن منوف وسرس الليان بدراسة إمكانية توفير أكشاك لمواطنة تعول طفلة من ذوي الهمم، ومواطن آخر لتوفير مصدر رزق ثابت لهما.



كما كلّف إدارة العلاقات العامة باصطحاب شاب من حي غرب شبين الكوم يعاني من التهاب نكروزي إلى مستشفى الجراحات التخصصية بميت خلف لإجراء الفحوصات الطبية العاجلة وتقديم الرعاية اللازمة، ووجّه مديرية التضامن الاجتماعي ببحث شكوى عدد من العاملين بإحدى دور الرعاية حول تأخر صرف مستحقاتهم المالية، مع دراسة صرف معاش "تكافل وكرامة" لمواطن من سرس الليان وفقًا للضوابط القانونية.



وأكد محافظ المنوفية حرصه على الاستمرار في تقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية، مشددًا على أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام المواطنين للاستماع لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم بما يضمن حياة كريمة لهم.