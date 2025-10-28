مصرع طفلين شقيقين غرقا في ترعة المصلوب ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا، في ترعة قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول الطفل «محمد. أ. ق»، 5 أعوام، وشقيقه «محمود»، 3 أعوام، جثتين هامدتين، ادعاء تعرضهم للغرق في ترعة القرية.

وكشفت التحريات الأولية، أن الطفلين كانا يلهوان أمام منزلهما، فسقطا في الترعة المجاورة ولَقيا مصرعهما غرقًا.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.