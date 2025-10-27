إعلان

4 مصابين في تصادم ميكروباص بربع نقل على "بنها الحر" بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:44 م 27/10/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق شبرا بنها الحر، بالقرب من طلعة الطريق الإقليمي بمحافظة القليوبية، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا بوقوع الحادث، فانتقلت على الفور قوات المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث.

رفعت الأجهزة الأمنية آثار التصادم من الطريق لتيسير حركة المرور وإعادة فتحه أمام المركبات، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث.

حادث تصادم تصادم ميكروباص محافظة القليوبية مستشفى بنها الجامعي

