دخل لاعب نادي زد محمد ربيعة في حالة انهيار وبكاء حزنًا على والده أثناء الاستعدادات الخاصة بجنازته خلال استقباله المشيعين في المسجد.



واستقبل لاعب نادي زد المشيعين لجنازة والده المقرر إقامتها في مسجد التوحيد بقرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم ليوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بالقرية فيما سادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء القرية إثر وفاة والد ربيعة.



وأعلن محمد ربيعة، نجم نادي زد، اليوم الإثنين، وفاة والده الحاج أحمد عبدالعزيز بعد صراع مع المرض.



وقال ربيعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون" اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها، ‏لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا توفي ابويا الحاج احمد عبد العزيز".